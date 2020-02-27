10 خطوات فعالة تسهّل انقباض المسام المتوسعة منها " اختيار المستحضرات المناسبة"

يمكن تشبيه المسام بالرئة التي تتنفس من خلالها البشرة، إلا أنها يمكن أن تعاني من مشكلة التوسع في حالة البشرة المختلطة أو الدهنية، وذلك نتيجة انسدادها بسبب الإفرازات والشوائب، ما يؤدي إلى ظهور الزيوان والبثور عليها.

أما الحل لتنظيف المسام والحفاظ على انقباضها فيعتمد على الخطوات التالية:

1- اختيار المستحضرات المناسبة

يتطلب الحد من توسع المسام مجهوداً يومياً لا يكون دائماً مضمون النتائج. ولكن في جميع الحالات ينصح الخبراء بتجنب استعمال المستحضرات القاسية على البشرة التي قد تزيد من لمعانها. اختاري مستحضرات ذات تركيبة ناعمة وواظبي على استعمالها فهي الخطوة الأولى على درب الحد من توسع المسام.

2- إزالة الماكياج

إنها القاعدة الذهبية في مجال العناية بالبشرة، والأهم في هذا المجال أن تتم إزالة الماكياج بمزيل ذات صيغة ناعمة على أن تكرر هذه العملية حتى إزالة كل آثار المستحضرات عن البشرة، ما سيجعلها تتنفس بشكل أفضل.

3- تنظيف البشرة

يُشكل التنظيف الصحيح للبشرة خطوة أساسية تساهم في انقباض المسام، فتراكم الأوساخ والشوائب داخل المسام سيتسبب بتوسعها. احرصي على تنظيف بشرتك صباحاً ومساءً بواسطة بمنظف ناعم أو بماء ميسيلير ثم جففيها بمحرمة ورقية نظيفة دون فركها لكي لا تشكل هذه الخطوة اعتداء عليها.

4- تقشير البشرة

إن تقشير البشرة يعني بكل بساطة تنظيفها بالعمق. اعتمدي التقشير الناعم الذي يكون عادة كافياً لتخليص المسام من الشوائب المتراكمة بداخلها. اختاري مقشراً يناسب نوع بشرتك واستعمليه مرة أسبوعياً إذا كانت بشرتك عادية، مرتين أسبوعياً إذا كانت بشرتك دهنية، أما البشرة الجافة فيكفي تقشيرها مرة كل أسبوعين.

5- ضرورة الترطيب

الترطيب خطوة ضرورية يجب أن تلي خطوات إزالة الماكياج، والتنظيف، والتقشير لمنع البشرة من الشعور بأنها تعرضت للاعتداء، فمن شأن ذلك أن يحول دون زيادة إفرازاتها الدهنية. اختاري مرطباً رقيقاً لا يتسبب بانسداد المسام وبالتالي ظهور الزيوان.

6- الاستعانة بحمام البخار

يُعتبر حمام البخار وسيلة فعالة جداً لتنظيف مسام الجلد. يكفي تعريض البشرة للبخار الساخن لمدة 10 دقائق ثم شطفها بالماء البارد، فهذه الخطوة كفيلة بتنظيف البشرة بالعمق وتأمين انقباض مسامها.

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7- تجربة مفعول الثلج

تتمتع الحرارة المنخفضة بمفعول قابض للمسام، لذلك يكفي تمرير قطعة من الثلج على البشرة للمساعدة على انقباض مسامها. ترتبط فعالية هذه الخطوة بتكرارها يومياً على أن يتم تجنب استعمالها على البشرات الحساسة جداً.

8- اعتماد الأقنعة القابضة للمسام

تتوفر في الأسواق أنواع عديدة من الأقنعة المستعملة للمساعدة على انقباض المسام. تُستعمل هذه الأقنعة الجاهزة مرة أسبوعياً، أو يمكن تحضير قناع يتمتع بالمفعول نفسه في المنزل عبر خلط القليل من بودرة الطين مع الماء ورقائق الشوفان للحصول على عجينة يتم مدها على البشرة وتركها لمدة 10 دقائق قبل شطفها بالماء ثم تجفيف البشرة وترطيبها.

9- الاستعانة ببياض البيض

يتمتع بياض البيض بمفعول قابض للمسام مشابه لمفعول الثلج. استعمال هذا المكون سهل جداً. يكفي خلط بياض البيض قبل تطبيقه على البشرة وتركه يجف قبل شطفه بالماء ثم تجفيف البشرة وترطيبها. في حالة البشرة الدهنية يمكن إضافة القليل من عصير الليمون إلى بياض البيض. أما في حالة البشرة الفاقدة للحيوية، فيُضاف القليل من عصير البرتقال إلى بياض البيض. وفي حالة البشرة الجافة يُخلط بياض البيض مع القليل من الزبادي.

10- الخضوع للايزر

يُشكل اللايزر علاجاً فعالاً للتخلص من توسع المسام ولكنه مكلف. يطبق هذا العلاج في جلستين أو ثلاثة، وتبلغ كلفة الجلسة حوالي 600 دولار. يعطي نتائج فعالة ويساعد على تنشيط إنتاج الكولاجين في البشرة.

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