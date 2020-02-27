مفتاح صحتك في وجبة فطور صحية

يحتاج الجسم إلى الطّاقة كبيرة خلال اليوم كي يقوم بوظائفه على أكمل وجه، وللطعام تأثير كبير على هذه الطاقة، فالجسم يمد نفسه بالطاقة كي يستطيع التحرك طوال اليوم.

فيقوم الإنسان بتوزيع هذا الطعام على وجبات مختلفة خلال النهار من أجل الحصول على الطاقة بشكل متساوي خلال النهار بطوله، ومن الوجبات الرئيسيّة الهامة التي يجب أن يتناولها الإنسان وتعتبر أهم وجبة خلال اليوم هي وجبة الفطور.

وخاصة إذا كان الفطور صحي يشعر الجسم هنا بالقوة والنشاط والقيام بجميع أعمال الحياة بكل نشاط وهمة، فوجبة الإفطار للأسف يهملها الكثيرون في العادة للأسباب كثيرة ولكن هذا يعتبر خطأ كبير.

فوجبة الفطور يمكنها أن تمنح جسمك الحيوية والنشاط والصحة لإكمال يومك، فاحرص على تناولها يوميا في مواعيد محددة، لتحمي جسمك من الأمراض ولتتمتع بالتركيز وبذاكرة قوية.

وجبة الفطور تعتبرهي الوجبة الأولى الّتي يحصل عليها الجسم بعد استيقاظه من النوم أي بعد ما يقارب عشر ساعات من دون تناول الطعام؛ فلذلك يحتاج الإنسان إلى الطاقة الّتي تزوّده بها على أسرع وجه.

فمن أجل الحصول على الطاقة بالشكل الصحيح يجب تناول وجبة فطور صحية تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للجسم، ولا بد أنيكون الإفطار صحي ويجب أن يكون متنوّعاً، كما أنّه يجب الابتعاد عن الأطعمة المصنعة الّتي تكون مليئة بالسكريات وتعطي الجسم كمية كافية من الطاقة ولكن لفترةٍ قصيرة فقط

ويرجع السبب في هذا لأنه سرعان ما تتلاشى هذه الطاقة من الجسم خلال وقت قصير وذلك لسرعة هضم الجسم لها، فيجب في وجبة الإفطار الحصول على أنواعٍ من الغذاء تكون بطيئة الهضم في الجسم فتعطي بذلك كميات متساوية ومنتظمة من الطاقة ولفترات أطول.

أهم العناصر التي يجب أن تتوفر في وجبة الفطور كي يكون صحيا

1-البروتينات

من المهم تناول البروتينات على الإفطار لأن الدراسات كشفت أن من يتناولون البروتينات على الإفطار يتناولون كميات أقل من الطعام خلال اليوم فبذلك يعتبر الإفطار الجيد من أفضل الأمور التي يمكن لمن يريدون إنقاص أوزانهم.

فمن أفضل المصادر للبروتينات التي يمكن للشخص تناولها هي البيض، كما أنّه من المهم تناول الخضروات والفواكه المختلفة خلال اليوم من أجل الحصول على الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاج إليها الجسم.

2-الفاكهة

ويجب أيضا تناول كوب من سلطة الفواكه أو عصير من أحد أنواع الفاكهة مثل عصير البرتقال أو الجريب فروت، فالفاكهة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل من حركة الطعام في الأمعاء مما يحمي من الإمساك.

كما تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من السكريات الطبيعية التي تساعد على تنظيم نسبة السكري في الدم.

3-القهوة

فتناول القهوة في وجبة الفطور يساهم في تحسين الصحة بشكل كبير وبأوجه عديدة، فتناولها يقلل من الإصابة بالاكتئاب والإحباط، ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومن بعض أنواع السرطان.

هذا فضلاً عن مذاق القهوة ورائحتها التي تساعد في تحسين المزاج وتمنح التركيز اللازم لبدء يومك.

خيارات أخرى لوجبة الإفطار

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إن كنت تعتقد أنه لا وقت لتناول وجبة الإفطار فربما عليك أن تراجع نفسك، لأن خيارات وجبة الإفطار عديدة وسهلة ويمكن أن تكون جاهزة وصحية في نفس الوقت، مثل:

1- اللبن الزبادي قليل الدسم مع الفواكه التي تفضلها.

2- حبوب الإفطار الكاملة مع الحليب قليل الدسم وقطع الفواكه.

3- البيض المسلوق والموز.

4- طبق من البيض المقلي بالخضار وقطعة من خبز التوست الذي يحتوي على الحبوب الكاملة.

5- الجبنة وقطع الفواكه.

مواد يجب تجنبها في وجبة الفطور الصحي تجنب الأطعمة الغنية بالدهون كالحلويات أو الطعام المقلي أو الغني بالمواد الحافظة أو المارتديلا الغنية بالأملاح والدهون.

فعلى الرغم من أن الجسم يحتاج إلى الدهون الصحية بنسبة معينة إلا أن الإفراط في تناول الدهون يؤدي إلى الإضرار بشكلٍ كبير بصحة الجسم.

أفضل وجبة إفطار صحية

تحتوي أفضل وجبة إفطار صحية على التنويع بين الأطعمة في الوجبات، ولكن يجب أن تحتوي جميعها على العناصر الغذائية الكاملة من الحبوب والدهون والبروتين، مثل:

1- شوفان وبيضة وثمرة جريب فروت وفنجان صغير من القهوة.

2- طبق الفواكه مع الزبادي، وحبوب الإفطار مع الحليب أو بيض أومليت على شريحة من التوست.

3- الجبنة مع قطع الفواكه والبيض المسلوق مع ثمرة موز.

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