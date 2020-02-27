مصر تشيع رئيسها الأسبق.. "مبارك رحمه الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هكذا تعالت أصوات المصريين بالدعاء حتى بلغت عنان السماء، ترحما وحزنا على رحيل رئيسهم الأسبق محمد حسني مبارك.

مصر تودع مبارك بجنازة عسكرية مهيبة

ورحل حسني مبارك.. سيحكم التاريخ بما له أو عليه



المصريون حضروا من مختلف بقاع المحروسة، حاملين اللافتات وأكاليل الزهور، ليشاركوا في الوداع الأخير، رافعين أكف الضراعة، قارئين فاتحة الكتاب على روح الرئيس الراحل.

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مصريون في وداع مبارك.. حشود وأكاليل ورود ولافتات تحمل صوره



الحضور المصري الشعبي امتزج مع مراسم التشييع الرسمية التي شاركت فيها وفود دول عربية وأجنبية، تهادت معا على إيقاع موسيقى الفرق العسكرية تحية وتقديرا لأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1973.

مقربون من مبارك يتحدثون لـ"العين الإخبارية" عن رحيله

هنا مصر.. تقف عزيزة شامخة بينما يدفن جثمان مبارك في ترابها كما قال وأراد، لتبقى للتاريخ كلمته، ليسجل ما له وما عليه.‎