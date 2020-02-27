شكرا لقرائتكم خبر عن دقنك وطريقة حلاقتك ممكن تعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل استمرار انتقال فيروس كورونا من بلد إلى أخرى، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال الفيروس، أكدت مراكز السيطرة والوقاية منها على الأمراض الأمريكية "CDC" أن شعر الوجه والذقن قد ينقل فيروس كورونا.

وأوضحت مراكز السيطرة والوقاية منها على الأمراض الأمريكية، من خلال رسم بياني أبرز ما يمكن أن يمنع أقنعة الوجه وأجهزة التنفس من الإغلاق على الوجه جيدا، وبالتالي قد تعرض الشخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.



شعر الدقن واللحية

وأوضح الرسم البياني الذى ظهر مبدئيًا في عام 2017 الخاص بشعر الوجه وكيف يمكن أن ينقل الأمراض، ولكنه عاود الظهور بقوة الآن بعد أن حذر مسؤول كبير في مركز السيطرة على الأمراض من أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة مجرد مسألة وقت، أن وجود شعيرات جانبية، لن يسمح لقناع التنفس بالتناسب مع الوجه بشكل صحيح لمنع انتقال أي أمراض وأخطرها الآن فيروس كورونا المنتمى لعائلة الفيروسات التاجية.

ويسرد الرسم البياني 36 قصة شعر مختلفة للوجه تتراوح من حلاقة نظيفة إلى الشارب أسفل الذقن، ويوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بـ 12 نمطًا مناسبًا لقناع الوجه.

في الواقع، تقول مراكز السيطرة على الأمراض إن الأبحاث وجدت أن شعر الوجه أسفل القناع يسبب تسرب ما يتراوح بين 20 إلى 1000 مرة مقارنة بالأشخاص الذين لديهم حلاقة نظيفة في الوجه.

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اخر احصائية لكورونا اليوم الخميس

وتعد أقنعة الوجه وأجهزة التنفس من بين أكثر الأجهزة الوقائية استخدامًا لمنع انتشار الفيروس، ولكن مركز السيطرة على الأمراض لا يوصي باستخدام أجهزة التنفس بشكل روتيني فى مكان غير منتشر فيها الفيروس.

وحتى اليوم الخميس، سجلت حالات الإصابة أكثر من 82،000 شخص في جميع أنحاء العالم بالفيروس التاجي وتوفي أكثر من 2800 شخص، وحتى الآن، تم تأكيد 60 حالة في الولايات المتحدة - 14 حالة في البلاد 45 حالة من السفينة الماسية Diamond Princess في اليابان .