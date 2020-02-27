شكرا لقرائتكم خبر عن فى تقلبات الطقس.. كيف تحمى طفلك من الأمراض فى المدرسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس وشدة البرودة، تزداد فرص إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض المناعية، كنزلات البرد والأنفلونزا، وخلال هذا التقرير سنتعرف أفضل الطرق لحماية الأطفال في المدارس من العدوي، وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير، أنه تزداد فرص إصابة الأطفال في فصل الشتاء لبعض الأمراض لا أثناء يومهم الراسي، وذلك وفقا كثرة عدد الطلاب، وهذا الأمر يسهل انتقال البكتريا والفيروسات، كما أن تعامل الطفل مع الأسطح التي يتراكم عليها الفيروسات يسهل عملية إصابته بالعديد من الأمراض، ومثل وضع اليدين على المكتب الخاص به، أو مقابض الأبواب، فهذا الأمر يسهل عملية نقل الجراثيم والبكتيريا.

كما أكد التقرير، أن عدم تجديد الهواء في الأماكن التي يتواجد بهاالطلاب يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، والمناعية.

وأشار التقرير، أن هناك العديد من الأمراض التي يسهل إصابة طفلك بها في المدرسة، ومنها نزلات البرد، فعند جلوسه بجوار طفل مصاب بهذه العدوي يزداد فرص إصابته بها، وفي حالة اهمال علاجه يزداد فرص تعرضه للالتهاب الرئوي، ولذا يجب إعطائه للدواء الذي يساعد في تخفيف حدة الأعراض كارتفاع درجات حرارة الجسم، والعطس والصداع، والشعور بالغثيان والإسهال، وأيضا يجب إعطائه المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع والبابونج.

وأضاف التقرير، أنه يزداد فرص إصابة الطفل بالأنفلونزا وتزيد من تعرض الطفل للشعور بالقشريرة والصداع الشديد والتهاب الحلق، ولذا يجب إعطائه الدواء مع ضرورة الراحة له حتي لا يتعرض لانتكاسة الصحية.

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وأشار التقرير أنه يزداد فرص إصابة الطفل بالحصبة خلال موسم المدارسة، وأعراضه ظهور طفح جلدي وبقع داخل الفم وارتفاع حرارة الجسم، وفي حالة اهمال علاجه يزيد فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي.

كيف تحمي طفلك من الإصابة بالأمراض خلال فترة المدارس؟..هناك بعض الطرق الوقائية التي يجب القيام بها، ومنها:

-إعطاء الطفل لقاح الأنفلونزا والحصبة.

-تعليم الطفل الإهتمام بالنظافة الشخصية كغسيل اليدين، وتجنب لمس أي أسطح تجنبا لانتقال العدوي.

-تناول الطفال للغذاء الصحي الذي يحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها تعد من أهم النصائح، ولذا عليك إعطائه الفواكه والخضراوات بكثرة.