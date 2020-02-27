شكرا لقرائتكم خبر عن لو حاسس بالتعب.. هذا ما يجب تناوله عند استنفاد طاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تحتاج إلى أكواب قهوة متعددة في الصباح؟ حتى بعد النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في الليل.. هل ما زلت تشعر بالتعب والإرهاق واستنفاد طاقتك البدنية.. إذا كانت إجابتك بنعم فإن الأمر قد يرتبط معك دون أن تدرى بتناول الأطعمة غير الصحية لتعويض الشعور بالتعب، وفى هذا التقرير نقدم لك ما يجب حقاً أن تتناوله من طعام عند استنفاد طاقتك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

والإرهاق أو الشعور بالتعب طوال الوقت أمرًا شائعًا للغاية بين الأشخاص بعد ليلة بلا نوم أو يوم حافل بالعمل، وجسدك كله سوف يشعر بالألم والنعاس، وتفقد تركيزك ورغبتك في القيام بأي عمل، ويحاول الناس معالجة هذا الموقف بطريقتهم الخاصة، يذهب البعض في الهواء الطلق للحصول على بعض الهواء النقي، بينما يختار البعض الآخر الكافيين.

والتعب والغذاء بينهما علاقة قوية، حيث إن الإرهاق بعد ليلة بلا نوم له تأثير سلبي على مزاجك ويمكن أن يزيد من الرغبة في تناول المواد الغذائية غير الصحية، والتي يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة لك خاصة إذا كنت تتبع "دايت".

أطعمة يجب تناولها عند الشعور بالتعب والإرهاقأفضل مزيج من المواد الغذائية

عندما تكون مرهقًا، تشعر تلقائيًا بالجوع والشغف للأطعمة غير الصحية، لذا حاول أن تأكل وجبات صغيرة مليئة بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين وبعض الدهون الصحية، سيساعدك ذلك في الحفاظ على توازن طاقتك وتجعلك تشعر بالحيوية.

عندما تشعر بالإرهاق ، يحتاج جسمك إلى الجلوكوز ، وإذا لم تحصل على كميات كافية من الجلوكوز، فسوف تشعر بالكسل وفيما يلي بعض مجموعات الأطعمة التي يجب أن تتناولها:

-الشوفان مع بعض التوت والمكسرات المفرومة.

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-الحبوب الكاملة مع البيض

-السلطة مع الخضار والعدس.

-اللوز أو المكسرات والفواكه.

-الزبادي العادي مع القرفة والتوت.

ابتعد عن السكريات

عندما تستنفد طاقتك، فإنك تشتهي إلى تناول الأطعمة السكرية تلقائياً لكن تناول الأشياء الحلوة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، والسكر يجعلك تشعر بالحيوية، لكن تأثيره قصير، حيث يرتفع مستوى الطاقة ثم يتعطل فورًا، لذلك ابتعد عن السكر وإذا لم تكن قادرًا على التحكم في الرغبة الشديدة لديك في تناول السكر، فعليك تناول الفواكه أو المكسرات.

ترطيب جسمك بالمياه

الكثير منا يتجاهل شرب المياه، لكن الحفاظ على رطوبتك أمر مهم، خاصة عندما تتعب، حيث تحتاج خلاياك المتعبة إلى الماء لتبقى نشطة، لذلك، اشرب الكثير من الماء، يمكنك إضافة عصير الليمون أو بعض الفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والخيار والخس في كوب الماء.