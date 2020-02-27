كورونا يحط الرحال في دول أوروبية جديدة

الخميس 27 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصحة الرومانية، الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، فيما سجلت النرويج تسجيل أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين.



وقال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا، هورياتو مولدوفان: "تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست تعود لمريض من مقاطعة غورج"​​​.

كما أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أن مواطنا إيطاليا كان متواجد على أراضيها خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده.

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من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية النرويجية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص عاد من الصين الأسبوع الماضي، لكنها أكدت أن المريض ليس في وضع خطر.

وصرحت المسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة لاين فولد بأن "الشخص ليس مريضا، إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي عوارض"، مضيفة "نستبعد أن يكون قد نقل العدوى" لآخرين.

وأوضح المعهد أن الفحوص المخبرية الروتينية "جاءت إيجابية" وكشفت وجود آثار للفيروس المستجد.