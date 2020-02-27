59 إصابة كورونا في أمريكا.. و83 تحت الملاحظة بنيويورك

الخميس 27 فبراير 2020

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن هناك 6 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد لمواطنين أمريكيين جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 أمريكيا.



وذكرت المراكز أن بين المصابين 14 حالة داخل البلاد و45 لأشخاص بين مَن تمَّ إجلاؤهم من السفينة السياحية، التي كانت خاضعة للحجر الصحي قبالة اليابان، ومدينة ووهان في الصين.

وقال مسؤولو الصحة بمقاطعة ناساو في نيويورك إنهم يضعون 83 شخصا زاروا الصين، وربما خالطوا مرضى بفيروس كورونا المستجد، تحت الملاحظة لكن حاكم نيويورك، أندرو كومو، قال إن الولاية ليس بها حالات إصابة مؤكدة بالمرض.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي: "هذا الوضع ليس وضعا يثير خوفا دون داع"، مشيرا إلى أن نتائج الفحوص التي أُجريت على 27 شخصا بخصوص الفيروس جاءت سلبية.

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وفي مؤتمر صحفي منفصل قال مسؤولون في مقاطعة ناساو، شرقي مدينة لونج أيلاند في نيويورك، إنه بينما يلاحظون 83 شخصا، لا توجد حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة حتى الآن.

ونبه مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الأمريكيين إلى البدء في الاستعداد لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور إصابات في عدد من البلدان الأخرى.

في السياق، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 78 ألفا.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء أنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص.