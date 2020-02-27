شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان الأثنى عشر من الأعراض إلى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الاثنى عشر هو نوع من السرطانات أمر نادر الحدوث، والاثني عشر هو القسم الأول من الأمعاء الدقيقة، وغالبًا ما تكون الأعراض غامضة وقد تكون مشابهة لأعراض الحالات الأخرى، ما يجعل تشخيصه في المراحل المبكرة صعبًا.

ومع ذلك، يمكن للتشخيص والعلاج المبكرين أن يحسنا بشكل كبير من حياة الشخص، لذلك من المهم أن تستشير الطبيب عن أي أعراض غير معروفة ، مثل فقدان الوزن أو ألم في البطن.

ما هو سرطان الاثني عشر

يمكن أن يكون لسرطان الاثني عشر مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك الغثيان وآلام البطن والقيء وفقدان الوزن غير المبرر، ووفقًا لتقرير موقع "medicalnewstoday" يتطور سرطان الاثني عشر في الأمعاء الدقيقة، التي تعد جزءًا من الجهاز الهضمي وتربط المعدة بالقولون.

يبدأ سرطان الاثني عشر في الاثني عشر، وهو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS)، وهناك 4 أنواع رئيسية من سرطان الأمعاء الدقيقة، يتطور الورم الحميد غديًا في البداية في الخلايا الغدية التي تصطف داخل الأمعاء الدقيقة. الأورام الغدية هي النوع الأكثر.

أعراض سرطان الأثنى عشر

يمكن أن يسبب سرطان الأمعاء الدقيقة، بما في ذلك سرطان الاثني عشر، مجموعة متنوعة من الأعراض مثل:

فقدان الوزن غير المبرر.

وجع البطن.

البراز الدموي.

الإسهال.

نتوء في البطن.

الغثيان.

القيء.

الضعف والتعب.

فقر الدم وهو عدد قليل من خلايا الدم الحمراء.

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ومع ذلك، فإن وجود هذه الأعراض لا يعني أن الشخص مصاب بالسرطان، يمكن أن تسبب مجموعة من الحالات أعراضًا مماثلة، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء، نظرًا لأن هذه الأعراض قد تشير إلى العديد من الحالات الصحية المختلفة، يجب على الشخص استشارة الطبيب بمجرد ظهورها.

قد يكون من الصعب على الأطباء تشخيص سرطان الاثني عشر بسبب الثنايا الطبيعية للأمعاء الدقيقة، ولأن الأعراض يمكن أن تكون مشابهة لأعراض العديد من الحالات الأخرى.

تشخيص سرطان الأثنى عشر

لإجراء التشخيص، يقوم الطبيب عادة بإجراء فحص بدني لفحص الصحة العامة للشخص والبحث عن علامات المرض المحتملة، وسوف يسأل أيضًا عن التاريخ الطبي للفرد، بما في ذلك:

عادات الصحة ونمط الحياة.

تاريخ العائلة.

الظروف السابقة والحالية.

الأدوية الحالية والعلاجات الجارية.

لتشخيص وتحديد مرحلة سرطان الاثني عشر بشكل صحيح، قد يطلب الطبيب إجراء اختبار واحد أو أكثر، بما في ذلك:

تحاليل الدم: وتشمل أخذ عينة دم من الشخص واستخدامها للتحقق من وجود علامات للسرطان وللمساعدة في استبعاد الحالات الأخرى.

اختبارات التصوير: يمكن أن تشمل اختبارات التصوير الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، قد يطلب البعض من الشخص شرب صبغة خاصة.

التنظير العلوي: يقوم الطبيب بإدخال أنبوب رفيع ومرن يسمى المنظار من خلال الحلق، ثم عبر المعدة والاثني عشر، ويحتوي المنظار على ضوء وكاميرا في النهاية، مما يسمح للطبيب برؤية وتصوير المناطق ذات المشكلات.

مراحل سرطان الأثنى عشر

هناك خمس مراحل لسرطانات الأمعاء الدقيقة:

من المرحلة 0 إلى المرحلة 5، في المراحل المبكرة، يقتصر السرطان على المكان الذي تطورت فيه لأول مرة:

المرحلة 0 تتشكل خلايا السرطان في جدران الجهاز الهضمى.

المرحلة 1 تقع الخلايا السرطانية فقط في الاثني عشر ولم تنتشر إلى الغدد الليمفاوية.

المرحلة 2 نمو السرطان من خلال طبقات الأمعاء إلى الأنسجة الضامة والعضلات والغدد الليمفاوية.

المرحلة 3 انتشار الخلايا السرطانية إلى الأعضاء المجاورة أو أجزاء أخرى من الأمعاء الدقيقة.

المرحلة 4 انتشار السرطان في جميع أنحاء البطن أو العظام أو الأعضاء البعيدة مثل الرئتين أو الكبد أو البنكرياس.

علاج سرطان الأثنى عشر

عندما يقوم الطبيب بتشخيص شخص مصاب بسرطان الاثني عشر، فإن خيارات العلاج تعتمد على مرحلة السرطان، وعادة ما يوصي الأطباء أولاً بإجراء عملية جراحية لإزالة الورم، وهو العلاج الرئيسي لسرطان الاثنى عشر، ولكن قد يحتاج الشخص إلى علاجات مختلفة: