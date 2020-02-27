شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لعب تنس الطاولة قد يبطئ تطور مرض الشلل الرعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة حديثة إلى أن لعب تنس الطاولة قد يبطئ من تقدم مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، حيث وجد الباحثون أن خمس ساعات من وقت اللعب في الأسبوع قللت من الهزات ، وصلابة الأطراف ، وبطء الحركة والتوازن لمدة ستة أشهر على الأقل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعاني مرضى الشلل الرعاش من نقص الدوبامين - وهو مفتاح كيميائي عصبي لوظيفة الحركة والذاكرة - مما يشجع التمرين على إنتاج الدماغ.

واشتملت آخر دراسة على 12 شخصًا بمتوسط ​​عمر 73 عامًا مصابون بالشلل الرعاش المعتدل إلى الشديد والذين كانوا يعانون من المرض لمدة سبع سنوات في المتوسط.

وقال علماء من "جامعة فوكوكا" في اليابان إن تنس الطاولة عزز ردود الفعل لديهم ونشط الدماغ وحسن التنسيق بين اليد والعين.

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ووجدت الدراسة أنه خلال ثلاثة أشهر وستة أشهر ، شهد المشاركون تحسينات كبيرة في الكلام والكتابة اليدوية وارتداء الملابس والخروج من السرير والمشي.

وتابع العلماء إن هذه الرياضة يمكن أن تستخدم كعلاج طبيعي رخيص وآمن نسبياً لمرض باركنسون، وهو ثاني أكثر الحالات العصبية شيوعًا - وراء مرض الزهايمر.

ولا يملك الأشخاص المصابون بداء باركنسون ما يكفي من الدوبامين الكيميائي لأن بعض الخلايا العصبية التي تصنعه قد ماتت، وهذا يؤدي إلى مشاكل في الحركة، وهو يفسد حياة أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة و 145 ألف شخص في المملكة المتحدة البريطانية.

وفي عام 2016 ، توفي محمد علي بعد معركة طويلة مع المرض ومن بين الأشخاص المشهورين مايكل جي فوكس وبيلي كونولي.