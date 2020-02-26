انتحار معتمرة تحمل الجنسية السودانية في مكة المكرمة

الرياض - لايف ستايل
أعلنت السلطات الأمنية بمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية اليوم، انتحار معتمرة بعد أن قفزت من الطابق الثاني بمقر سكنها بحي قرب الحرم المكي؛ وباشرت التحقيقات فورا بعد الحادث، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.المعتمرة سودانية الجنسيةوأوضحت الصحيفة السعودية أنّ المعتمرة سودانية الجنسية، وأنهت حياتها صباح اليوم.فيما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إنّ المعتمرة ألقت نفسها من الدور الثاني من العمارة التي تقطنها، ومع معاينة الجهات الأمنية لمكان الحادث، وبعد الكشف عليها من قِبَل الهلال الأحمر؛ اتضح أنّها فارقت الحياة
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