سوزان مبارك تُودِّع زوجها بعبارات مُؤثِّرة عبر "فيسبوك"

القاهرة – لايف ستايل
ودَّعت سوزان مبارك، سيدة مصر الأولى السابقة، الرئيس المصري الراحل حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما بكلمات مُؤثِّرة عبر "فيسبوك".
ونشرت سوزان نعيا لزوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" عقب الإعلان عن وفاته رسميا صباح الثلاثاء. وكتبت: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون... يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي"، كما أضافت أن "العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".
يذكر أن جثمان الرئيس شُيّع الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة.
وأعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء، الحداد 3 أيام لوفاة مبارك اعتبارا من اليوم، كما نعته في بيان واصفة إياه "بأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية"، حسب ما جاء في بيان النعي.
يذكر أن الرئيس الأسبق كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر الثلاثاء، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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