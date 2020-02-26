10 أطعمة غذائية تُنقِّي الكبد من السموم وتُساعده في عمله

يمارس الكثيرون عادات غذائية خاطئة تؤدي إلى تراكم السموم في أجسامهم مما يجهد الكبد المسؤول عن تطهير الجسم من السموم، لذا يقدم خبير التغذية أحمد فرغلي بعض الأطعمة التي تساعد الكبد في عمله، وتنقيه من السموم.

الثوم

كمية صغيرة من الثوم لديها القدرة على تنشيط انزيمات الكبد التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم.

جريب فروت

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على عملية تنظيف السموم الطبيعية في الكبد.، تناول كوب صغير من عصير الجريب فروت الطازج يساعد الكبد في عمله الهام وينظف الجسم من المواد الكيميائية وغيرها من السموم.

البنجر والجزر

يحتويان على مركبات طبيعية فعالة لتحسين وظائف الكبد.

الشاي الأخضر

محبوب الكبد حيث أنه يحتوي على سلسلة طويلة من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في تحلل السموم في الكبد.

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الأوراق الخضراء

له قدرة عالية على امتصاص السموم البيئية من مجرى الدم، فهي توفر حماية جيدة ضد المعادن الثقيلة، المواد الكيميائية والمبيدات التي تصل الى الجسم من الطعام أو الشراب الذي نستهلكه، يمكن تناولها نيئة، مطبوخة أو كعصير ومنها "السبانخ والجرجير" فهى تتميز بشكل خاص في تشجيع تدفق الصفراء التي تعمل على إزالة الفضلات الموجودة في الدم وتمنع بذلك وصولها إلى أعضاء الجسم المختلفة.

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الأفوكادو

ينشط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم.

التفاح

يحتوي على مركب كيميائي ضروريلتنقية الجسم وتنظيف الكبد من السموم.

الليمون

يحتوي على كميات كبيرة جدا من فيتامين C الذي يساعد الجسم على تحليل المواد السامة وتحويلها الى مواد تذوب في الماء، ينصح بتناول عصير الليمون الطازج.

الكرنب

وأيضا تناول البروكلي والقرنبيط، يساعد على تنشيط الانزيمات في الكبد التي لها دورا حاسما في طرد السموم من الجسم.

الكركم

أحد التوابل المفضلة على الكبد، حيث أنه يساعد على تحليل المواد المختلفة التي تعتبر مسرطنة.

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