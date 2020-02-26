خبير يكشف المكان الأكثر خطورة لالتقاط فيروس "كورونا" المميت

كشف أحد خبراء السفر ويدعى سايمون كالدر، عن وجود مكان واحد يكون فيه المسافرون أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا" الفتّاك، حيث يزدهر فيه بكثرة.

وأثناء حضوره في Good Morning Britain، أوضح كالدر أنه ينبغي على الناس أن يكونوا أقل اهتماما بمدى خطر الطيران إلى المناطق المصابة بالفيروس، وأكثر قلقا بشأن المطارات نفسها.

وعند مناقشة حادثة وقعت في مطار هيثرو، التي شهدت إجبار طائرة تابعة للخطوط British Airways على العودة إلى المطار، بعد أن أصيب أحد الركاب بالذعر من السفر إلى إيطاليا، أشار كالدر إلى أن المطار أكثر خطورة من الرحلة إلى المنطقة المصابة بفيروس "كورونا".

وأضاف أيضا: "ليس من السهل جدا التقاط الفيروس إذا اتبعت إجراءات السفر المعتادة. على سبيل المثال، في هذه المرة، كانت هناك رحلة لشركة الخطوط البريطانية إلى ميلانو، ابتعدت عن البوابة في مطار هيثرو ثم عادت لأن أحد الركاب رفض الذهاب إلى ميلانو. وكان ذلك، من وجهة تقييم المخاطر، أمرا مثيرا للسخرية، لأنهم مروا بالفعل بأخطر جزء من الرحلة، وهو مطار دولي حيث يتشارك الناس كل الجراثيم من جميع أنحاء العالم".

ومع ذلك، على الرغم من الأعداد المتزايدة من المصابين، تقول منظمة الصحة العالمية إنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة نفسها المتبعة للحماية من أي عدوى تنفسية.

ويُنصح المسافرون بالالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون، والتأكد من استخدام معقم اليدين القائم على الكحول.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي أيضا: "تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيد غير مغسولة".

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وفي حين أصبحت أقنعة الوجه شائعة جدا في المطارات، تبين أنها قد لا تكون أفضل وسيلة للحماية من المرض.

وفي حديثه إلى Express.co.uk، أوضح الدكتور ريتشارد داود من Fleet Street Medical: "أقنعة الوجه ذات قيمة محدودة: الأقنعة الطبية لا توفر أي حماية لمرتديها على الرغم من أنها قد تحمي الآخرين إذا كنت مصابا".

وتضيف الدكتورة كارمن دوليا، رئيسة أمانة اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية: "إذا كان عليك السفر، ستذهب إلى المطار. وإذا كنت تريد التقليل من خطر إصابتك بالعدوى، فمن الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس".

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