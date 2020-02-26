تعرف علي أهم وأبرز فوائد عصير الكيوي بالليمون

السعرات الحرارية في عصير الكيوي بالليمون تناول كوب من عصير الكيوي بالليمون والذي يتكون من 3 حبات من الكيوي بمعدل 80 غرام للحبة ونصف لتر من ماء الصودا و2 ليمون متوسطة الحجم ما يعادل 120 غرام للحبة مع نصف كوب من السكر يحتوي على : 167 سعر حراري .

44 جرام من الكربوهيدرات .

خالية من البروتين والدهون . فوائد تناول عصير الكيوي بالليمون يساعد على خسارة الوزن فهو يحتوي على مواد تحسن من عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم . تناول عصير الكيوي مع الليمون يساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم . يعزز من الجهاز المناعي للجسم . يكافح مرض السرطان وخاصة سرطان الثدي . يساعد على التخلص من علامات الشيخوخة . التخلص من الوزن الزائد وتنظيم عملية الأيض في الجسم .

يعمل على تنظيف المسالك البولية من الحصى والرواسب .

يعالج فقر الدم ويحافظ على أنسجة الجسم .

يقي من الاصابة بهشاشة العظام . يقلل من خطر الاصابة بتصلب الشرايين ويحافظ على صحة القلب ويحميه من الأمراض . يخفض من مستوي الكوليسترول في الدم . يعالج نزلات البرد والانفلونزا . Advertisements يخفف من التعب العضلي . يحافظ على صحة اللثة والأسنان . يحسن ويقوي من العضلات . يعالج التشنجات العضلية . يخفف من التشنجات خلال فترة الحمل . يزيد من معدل التركيز ويخفف من التعب الإرهاق الذهني . يقي من الاصابة بالعيوب البصرية للأطفال الرضع . يحمي من الاصابة بقرحة المعدة وسرطان المعدة . يساعد على تنظيم ضغط الدم . عصير الكيوي يحتوي على فيتامين ج والمواد المضادة للاكسدة التي تحسن من وظائف الرئة وبالتالي علاج حالات الربو . فوائد تناول عصير الكيوي والليمون للرجيم يحتوى عصير الكيوي والليمون على مواد مضادة للاكسدة والتي تزيد من معدل حرق الدهون في الجسم . قد يهمك أيضا: دراسة حديثة تُحذِّر مِن "حمية البروتين" وتُؤكّد على أنّ القلب يدفع الثمن تعرف علي كيفية حماية الجهاز المناعي وتقويته

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