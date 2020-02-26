تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بجوز الهند

القاهرة - لايف استايل المقادير

- طحين : 2 كوب

- جوز الهند : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- حليب : ربع كوب الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة. 2. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. 3. اخلطي اللبن الزبادي مع الحليب. 4. اخفقي البيض مع السكر والفانيلا والزيت بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش. 5. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء. 6.أضيفي مزيج الطحين لخليط البيض والزيت والسكر بالتناوب مع خليط الزبادي مع الاستمرار بالخلط. Advertisements 7. أضيفي جوز الهند واخلطي. 8. صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق. 10. انقلي الكيك لطبق التقديم وانثري القليل من جوز الهند فوق الكيك وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب

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