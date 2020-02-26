تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بف باستري بالقشطة والفواكة

القاهرة - لايف استايل المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات)

- حليب مركز محلى : كوب

- القشطة : علبة

- النشاء : 2 ملعقة صغيرة

- التوت : كوب (مشكل وطازج)

- سكر البودرة : ملعقة كبيرة (للتزيين) الطريقة:

ضعي الحليب والقشطة في قدر وأضيفي النشا وحركي حتى يذوب النشا.

ضعي القدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يصبح قوام الخليط كثيفا ثم ازيليه عن النار واتركيه ليبرد.

مدي قليلاً عجينة البف باستري ووزعي القشطة عليها ثم وزعي التوت المشكل.

ضعي الفطائر في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تنفش وتصبح ذهبية اللون.

قدميها دافئة مع رشة سكر بودرة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت

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