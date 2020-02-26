تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة العسل

القاهرة - لايف استايل المقادير

- طحين : كوبان ونصف

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- العسل : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- لوز : نصف كوب (مقطع شرائح رفيعة)

- عصير البرتقال : كوب

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : 100 غراماً

- البيض : 4 حبات الطريقة: اخفقي الزيت والزبدة والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي البيض والفانيلا مع الخفق.

أضيفي العسل واخفقي حتى تتجانس المكونات.

اخلطي الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا والقرفة والملح.

أضيفي خليط الطحين لخليط البيض بالتناوب مع عصير البرثقال واخلطي.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

صبي مزيج الكيك في القالب ووزعي اللوز على الوجه.

أدخلي القالب للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي القالب من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً ثم ضعيه في طبق التقديم.

قطعي الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الجزر والبرتقال

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