تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مافن البلوبيري

القاهرة - لايف استايل المقادير - طحين : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- طحين : كوب ونصف (نخالة القمح)

- حليب : نصف كوب (خالي الدسم)

- عصير البرتقال : نصف كوب

- البلوبري : 2 كوب (طازج) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

بطني صينية المافن بالورق الخاص.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء واخلطي جيداً.

اخفقي الزيت مع السكر بالخفاقة الكهربائية لمدة 3 دقائق حتى يصبح المزيج هشاً وكريمياً.

أضيفي البيض والحليب واخلطي.

أضيفي طحين النخالة وعصير البرتقال واخفقي.

أضيفي مزيج الطحين واخلطي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي البلوبيري وحركي حتى تتمازج المكونات.

صبي المزيج في صينية الكب كيك بحيث تملئي النصف فقط من كل كوب كب كيك.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك البلوبري

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