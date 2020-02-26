تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسترد بالزعفران

القاهرة - لايف استايل المقادير

- ماء الورد : 4 ملاعق كبيرة

- الزعفران : قليل (شعيرات)

- حليب : 4 اكواب (سائل)

- سكر : نصف كوب

- بودرة الكاسترد الجاهزة : 4 ملاعق كبيرة

- كريمة الخفق : حسب الرغبة (للتزيين / حسب الرغبة)

- مكسرات : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: 1. انقعي شعيرات الزعفران بماء الورد، وضعيه جانباً. 2. صبي الحليب السائل بقدر على النار، ثم أضيفي السكر، وبودرة الكاسترد الجاهزة، وحركي باستمرار باستخدام المضرب اليدوي، حتى تحصلي على مزيج كثيف. 3. صبي منقوع ماء الورد والزعفران وحركي. Advertisements 4. اسكبي الكاسترد بأكواب التقديم. أدخليها للثلاجة مدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم. 5. زيني بالكريمة والمكسرات بحسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز والمكسرات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الكاسترد بالجلو

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