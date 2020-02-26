تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت المربى

القاهرة - لايف استايل المقادير

- طحين : 2 كوب (منخل)

- السكر الناعم : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مربى الفراولة : ربع كوب

- الزبدة : 200 غم (طرية) الطريقة: 1. لتحضير العجينة البيضاء: اخلطي الزبدة والسكر في العجانة حتى يصبح كريمي. 2. أضيفي الفانيلا ثم الطحين واعجني لمدة 3 دقائق حتى تتكون عجينة لينة. 3. جمعي العجين باليد على شكل كرة ولفيه بورق البلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة قبل البدء بالعمل. 4. مدي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لسماكة انش. 5. قطعي العجينة بواسطة القطاعات حسب الشكل المرغوب (مراعاة استخدام القطاعات ذات الأشكال في الوسط). Advertisements 6. ضعي قطع البسكويت في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة وأدخليه الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق. 7. أخرجي الصينية واتركيه ليبرد. 8. ادهني البسكويت الكامل بالمربى ثم ضعي فوقه قطعة البسكويت المفرغة من النصف. 9. ضعي البسكويت في طبق التقديم ورشي رشة خفيفة من السكر الناعم وقدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير التشيز كيك بالفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

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