تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر : نصف كوب

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الجوز : كوب (مفروم) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة.

اخفقي الزبدة حتى تصبح كريمية.

أضيفي السكر العادي والسكر البودرة واخفقي.

أضيفي البيضة والفانيلا واخفقي جيداً.

أضيفي الطحين والبيكنج باودر والملح واخلطي حتى تتجانس المكونات وتتكون عجينة متماسكة.

أضيفي الجوز المفروم واخلطي.

شكلي العجين لكرات متوسطة الحجم وضعيها في الصينية المجهزة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 – 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

ازيلي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالجوز والقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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