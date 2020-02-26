تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الجبنة اليابان

المقادير

- حشو الجبن :

كريمة : 200 غم (كريمة تشيز)

الزبدة : 50 غم (مملحة)

كريمة : 70 غم

حليب مركز محلى : 75 غراماً

البيض : 2 حبة

النشاء : 10 غم

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

- للوجه :

ملح : ملعقة صغيرة

صفار البيض : 1 حبة

- دقيق : 150 غراماً

- سكر البودرة : 30 غراماً

- لوز : 30 غراماً (مطحون)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : 100 غراماً

- صفار البيض : 2 حبة

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الطريقة:

توضع كل المقادير في العجانة ماعدا صفار البيض.

ثم يضاف صفار البيض وتخلط جيداً.

ثم تترك العجينة في الثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح.

ثم توضع في قالب التارت وتخرم بالشوكة ثم تغطى بالنايلون.

ثم تغطى بالبقول حتى لا تنفش في الفرن.

وتدخل الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي وتترك حتى تبرد.

لعمل الحشوة: على النار تخلط الكريمة معا ثم يضاف الكريم تشيز ثم يضاف الحليب المكثف المحلى.

ثم تضاف الزبدة ويقلب الخليط وتترك على النار حتى تغلي.

في هذه الأثناء يخلط صفار البيض مع النشا والملح وعصير الليمون.

بعد الغليان توضع نصف الكمية على خليط النشا وصفار البيض ويقلب.

ثم يضاف كل الخليط على النار مرة أخرى ويقلب حتى يغلي مرة أخرى.

ثم يوضع في التارت ويفرد جيداً ثم يترك قليلاً حتى يبرد ثم يخلط الملح مع صفار البييض ثم يدهن على الوجه.

ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى يأخذ لون ويقدم.

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