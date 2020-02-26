تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز الكوسا

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الزيت النباتي : نصف كوب

- سكر : كوب ونصف

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكوسا : 2 كوب (مبشورة)

- الجوز : نصف كوب (مفروم) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

ادهني صينية كيك مربعة بالزبدة ورشة طحين.

اخلطي الزيت مع السكر والفانيلا حتى تختلط المكونات.

اخلطي الطحين والكاكاو والبيكنج صودا والملح في وعاء، وأضيفي المزيج لخليط السكر والزيت واخفقي.

أضيفي الكوسا والجوز واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

صبي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن المحمى مسبقاً لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 15 دقيقة ثم قطعيها وقدميها دافئة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو

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