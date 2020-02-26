تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا بصوص الأفوكادو والريحان

المقادير

- الأفوكادو : 1 حبة (كبيرة)

- السبانخ : كوب

- ريحان : كوب

- الثوم : فصّان

- عصير الليمون : 1 حبة

- مرق : كوب (مرق سلق المعكرونة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الجمبري : كوب

- الباستا : كوبان

الطريقة:

1. في الخلاط الكهربائي، ضعي فصان من الثوم المقشر، ثم ضعي حبة الأفوكادو المقشرة والمقطعة، وكوب من أوراق السبانخ المغسول، وأيضاً كوب من أوراق الريحان، واخلطي المكونات قليلاً.

2. افتحي غطاء الخلاط الكهربائي، صبي ربع كوب من زيت الزيتون، وعصير حبة الليمون، بهرّي بربع ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، ثم أضيفي كوب من مرق سلق الباستا، واخلطي المكونات من جديد.

3. بهرّي كوب الجمبري برشة من الملح، والفلفل الأسود، حركي كي تتوزع البهارات على الجمبري.

4. إقلي الجمبري بالزيت لمدة 3 دقائق.

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5. اسلقي الباستا بحسب التعليمات، وصفيها من الماء، ثم اسكبي صلصة الأفوكادو والسبانخ فوق الباستا، وحركي حتى تتوزع الصلصة.

6. اسكبي الباستا في طبق التقديم، ثم ضعي حبات الجمبري فوق الباستا، ورشي القليل من جبن البارميزان (اختياري).

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