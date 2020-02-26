تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الأبيض المفلفل

المقادير

- أرز بسمتي : كوب (منقوع ومغسول ومصفى)

- الماء : كوبان

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة الطريقة: 1. انقعي الأرز لمدة نصف ساعة. 2. اغسلي الأرز بعد النقع، وصفيه جيداً من الماء. 3. أغلي كوبان من الماء، مع إضافة الملح، والزيت النباتي. Advertisements 4. أضيفي الأرز على الماء، واتركيه حتى يغلي ويبدأ بتشرب الماء، ثم خففي النار على الأرز حتى يتفتح وينضج، وزينيه بحسب الرغبة وقدميه ساخنا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحم والبازيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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