تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج صيني بالبروكلي

القاهرة - لايف استايل المقادير - البروكولي : 3 اكواب (مقطع زهرات صغيرة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : ربع كوب (مفروم)

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مفروم مكعبات متوسطة)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم شرائح)

- صلصة تشيلي الحلوة : ملعقة كبيرة

- بودرة الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- صلصة الهويزن : ملعقة كبيرة

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : ربع كوب الطريقة: 1. ضعي البروكلي في مصفاة و اطبخيه على قدر فيه ماء بحيث ينضج على البخار و يطرى 2. سخني الزيت في مقلاوة واسعة على نار متوسطة 3. اضيفي الدجاج وقلبيه حتى يتحمر و يطرى 4. أضيفي البصل الأخضر و الثوم وقلبي Advertisements 5. أضيفي صلصة الهويزن والتشيلي و الصويا صوص و الزنجبيل و الملح و الفلفل الاسود، 6. اضيفي مرق الدجاج و اتركيه ليغلي لمدة دقيقتين 7. اضيفي البروكلي للمزيج و الدجاج و قلبي 8. ضعي المزيج في طبق التقديم و قدميه إلى جانب الارز او النودلز قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب الدجاج مع صلصة الروزماري تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل

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