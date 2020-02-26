تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برياني بالكفتة

المقادير - مقادير الكفتة : لحم الخروف : كيلو (مخلوط مع عجل ومفروم ناعم)

البصل : 2 حبة (مبشور)

معجون الثوم : 2 ملعقة كبيرة

معجون الزنجبيل : ملعقة كبيرة

بهارات المسالا الهندية : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)

الكاتشاب : 3 ملاعق كبيرة

كزبرة خضراء : نصف كوب (طازجة ومفرومة)

ملح : نصف ملعقة صغيرة - مقادير الصوص : طماطم : 4 حبات (مقطعة مكعبات)

البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)

كزبرة يابسة : 2 ملعقة صغيرة (مجففة ومطحونة)

الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

بهارات المسالا الهندية : ملعقة كبيرة (مطحونة)

بودرة التشيلي : ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزيت النباتي : 5 ملاعق كبيرة

معجون الثوم : 2 ملعقة كبيرة

السمنة : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة - للتزيين : كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)

الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (مذوب مع ملعقتين كبيرتين ماء ساخن) - أرز بسمتي : 500 غراماً (طويل الحبة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- هيل : 2 حبة

- القرفة : عود

- ورق غار : 1 ورقة الطريقة: 1. اغسلي الأرز البسمتي جيداً عدة مرات وانقعيه بماء دافئ لمدة 30 دقيقة ثم صفيه واتركيه جانباً. 2. اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور ومعجون الثوم ومعجون الزنجبيل والمسالا المطحونة والكاتشاب والكزبرة الخضراء والملح في وعاء حتى تتمازج المكونات. 3. شكلي الخليط اللحم لكرات متوسطة الحجم. Advertisements 4. سخني الزيت في مقلاة واقلي كرات اللحم حتى تتحمر. 5. ازيلي الكرات وضعيها جانباً. 6. ضعي البصل في نفس المقلاة وقلبيه لمدة دقيقتين. 7. أضيفي الطماطم والكزبرة المطحونة والكركم والكمون والمسالا وبودرة التشيلي ومعجون الثوم والملح وقلبي حتى تتجانس المكونات. 8. خففي النار وأضيفي حوالي نصف كوب من الماء وكرات اللحم واتركي المزيج حتى تتسبك الصلصة. 9. اسلقي الأرز مع الزيت والقرفة والملح وورقة الغار حتى ينضج نصف استواء ثم صفيه. 10. سخني السمن في قدر واسع وأضيفي نصف كمية الأرز ثم الكفتة مع الصلصة وفوقها نصف كمية الأرز. 11. وزعي الزعفران على الوجه وغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى يتشرب الصوص. 12. اسكبي البرياني في طبق كبير للتقديم ووزعي الكزبرة الخضراء الطازجة على الوجه وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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