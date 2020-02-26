تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية القرنبيط والبطاطس بالفرن

القاهرة - لايف استايل المقادير

- القرنبيط : رأس (مقطع زهرات / متوسط الحجم)

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومفرومة شرائح)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة. 2. اخلطي القرنبيط مع البطاطس والثوم وزيت الزيتون والملح والفلفل في وعاء جيداً حتى تتجانس المكونات. 3. بطني صينية الفرن بورق الزبدة وضعي القرنبيط والبطاطس المتبلة فيها. Advertisements 4. أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج الخضار وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضيرأرز القرنبيط للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالطماطم والثوم

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