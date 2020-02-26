تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام الخضار باللحم المفروم

القاهرة - لايف استايل المقادير

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- طماطم : 1 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة)

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومفروم مكعبات صغيرة) الطريقة: ضعي اللحم في قدر سميك واسع على نار متوسطة وقلبي حتى يصبح بني اللون وينشف.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يصبح البصل طرياً وشفافاً ثم أضيفي الثوم وقلبي.

أضيفي البطاطس والجزر والملح ومعجون الطماطم وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الطماطم المفرومة وقلبي قليلاً، ثم أضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة.

أضيفي البازيلا والفلفل الأسود واتركي المزيج لمدة 10 دقائق أخرى على النار حتى تنضج الخضار تماماً.

اسكبي الايدام في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز المفلفل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالطماطم والثوم

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