دراسة تؤكد أن التمارين تعالج قصر النظر

قصر النظر يحدث عندما تطول العين من الأمام إلى الخلف ، ويؤدي ذلك إلى ضعف الرؤية للصور التي يجب أن تتشكل على شبكية العين الحساسة للضوء والتي تتشكل أمام شبكية العين.

وأولئك الذين يعانون من قصر النظر لديهم رؤية جيدة بالقرب من القراءة أو استخدام الكمبيوتر ولكن لا يمكنهم رؤية مسافات طويلة مثل علامات الطرق، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "OrganicFacts".

علاج قصر النظر

قصر النظر يمكن تصحيحه مؤقتا مع النظارات، ومع ذلك ، على المدى الطويل ، فقد لوحظ أثناء تقدمه ، يجب مواجهة قصر النظر بنظارات أو عدسات طبية أقوى بكثير.

دعونا نلقي نظرة على بعض من أفضل العلاجات المنزلية التي تصحح بشكل طبيعي قصر النظر ويمكن أن تمنع المزيد من التدهور في العين.

العلاجات المنزلية لقصر النظر

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لقصر النظر التي يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية:

تمارين العين

وفقًا للأبحاث ، فإن تمارين العين لها تأثير على حالات قصر النظر ، ولهذا السبب يوصي أطباء العيون دائمًا بتمارين العين إلى جانب النظارات الطبية والوصفات الطبية، حيث تعد اليوغا مصدرًا آخر لتمارين العين.

تمارين التنفس

Advertisements

يمكن أيضًا إجراء تمارين التنفس كعلاج منزلي لقصر النظر، حيث تغمض عينيك واستنشق من خلال أنفك والزفير من فمك بطريقة ثابتة ومستمرة لأكثر من ثلاث دقائق.

أخذ استراحات

تتطلب القراءة المستمرة ومشاهدة التلفزيون والعمل على جهاز كمبيوتر لساعات طويلة أن تركز أعيننا على مسافات قصيرة وبالتالي يمكن أن تزيد من قصر النظر.ولتقليل شدة أو ظهور قصر النظر ، يجب على المرء أن يأخذ فترات راحة منتظمة من القراءة المستمرة ومشاهدة التلفزيون أو العمل على الكمبيوتر.

العمل في الأماكن المناسبة

العمل في ظروف الإضاءة المنخفضة يضع ضغطًا إضافيًا على أعيننا ، مما يؤدي إلى إجهاد العضلات داخلها وإعادة تشكيلها ، مما يؤدي إلى قصر النظر.

الفيتامينات

ارتبطت الفيتامينات A و B و C و D و E بصحة العين الجيدة، وتوجد هذه الفيتامينات في الأطعمة مثل الجزر والطماطم والتفاح والفلفل والأسماك والخضروات ذات الأوراق الخضراء والفواكه المجففة والمكسرات ، وهي مفيدة جدًا للرؤية.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهك المخاطر التي تحدث بسبب الفرك في العين

تعرف علي أهم الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان بعد بلوغ ال50