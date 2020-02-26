واشنطن - لايف ستايل
أكدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، الثلاثاء، أنه يجب أن تؤدي إدانة المنتج والمخرج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب إلى وضع حد لمثل هذا السلوك ودافعت عن قبولها إلى جانب ديمقراطيين آخرين تبرعاته السياسية في الماضي. وامتنعت كلينتون، التي كانت تتحدث في مهرجان برلين السينمائي حيث قدمت المخرجة السينمائية، نانيت بيرستين، سلسلتها الوثائقية "هيلاري"، عن تأييد أي من المتنافسين على الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة لتحدي دونالد ترامب الذي هزمها في عام 2016 في أول انتخابات له لشغل منصب عام. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر.
وعلى الرغم من أن واينستين، الذي كان ذات يوم من أكثر منتجي هوليوود تأثيرا، قد ساهم في حملاتها السياسية، قالت كلينتون إنه ساهم في حملات العديد من المرشحين الديمقراطيين الآخرين. وقالت: "ساهم في حملة كل ديمقراطي. ساهم في حملة باراك أوباما وحملة جون كيري وحملة أل جور وحملة الجميع". وأدانت محكمة في نيويورك، الاثنين، واينستين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب واقتيد إلى السجن مقيد اليدين، في خطوة تمثل انتصارا لحركة (مي تو) التي شجعت النساء على فضح سوء سلوك رجال من ذوي النفوذ.وأدين واينستين، "ذئب السينما"، بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي في عام 2006 واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.
قد يهمك ايضاً:
إيفانكا ترامب ترفض تشبيه استخدامها لبريدها الإلكتروني بما قامت به هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون تكشف أسرار علاقة زوجها بـ مونيكا لونسكي
كانت هذه تفاصيل خبر هيلاري كلينتون تعلق على إدانة "ذئب السينما" بالاعتداء الجنسي والاغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.