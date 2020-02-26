خلطات لتبييض الإبط في يومين

قد يكون اسوداد الإبطين أكثر المشاكل الجمالية التي تزعج المرأة وتحرجها، يمكنكِ التخلّص من هذه المشكلة وتبييض الإبط في يومين عبر اتباع برنامج العناية بالبشرة وهو يتضمن خطوات سهلة وبسيطة جداً عبر تطبيق خلطات طبيعية من المطبخ ولوقت قصير جدًا.

أسباب اسمرار الإبط

احتكاك الجسم بسبب الوزن الزائد ما يسبب احمرار البشرة وربّما التهاب الجلد ، ومع تراكم هذه الحال يتغيّر لون الجلد ويصبح دكنًا.

ارتداء الملابس الضيقة مّا يؤدّي إلى الاحتكاك المستمر.

ظهور الفطريات وحدوث التهابات والبكتريا بسبب عدم العناية والاهتمام بنظافة منطقة تحت الإبطين؛ كتنظيف العرق وإزالة الشعر.

استعمال الشفرة لإزالة الشعر تحت الإبطين لمرّات عديدة.

استخدام بعض أنواع مزيلات الشعر غير الفعّالة والتي تُسبّب التهابات.

استخدام بعض أنواع مزيلات العرق، والمكونة من مواد كيماوية تزيد من اسمرار الجلد وتُغيّر لونه.

استخدام بعض الكريمات والمراهم ذات النوعية السيئة.

رش العطر مباشرة على الجلد تحت الإبطين ما يؤدّي لانسداد المسام وتغيّر لون البشرة.

بعض الأطعمة التي تُسبّب هيجاناً في الجلد واحمراره وظهور البثور فيه، والتي مع مرور الزمن يُصبح لونها داكناً.

بعض الأمراض تؤدّي لخللٍ في إفراز الهرمونات تسبب اسمرار البشرة.

الإصابة بمرض السكري والعلاج بالأنسولين الّذي له دور كبير في اسمرار الجلد؛ حيث يَزيد من إفراز مادة الميلانين.

وصفات طبيعية لتبييض الإبط

Advertisements

البطاطا : خذي القليل من عصير البطاطا الطبيعي أو يمكنكِ ببساطة فرك شريحة رقيقة من البطاطا على الإبطين ، لمدة 10 دقائق ثم اغسلي بماء دافئ.

الكركم والليمون: فقط قومي بخلط القليل من الكركم مع عصير الليمون بما يكفي لعمل معجون، ثم ادهني المعجون على الإبطين واتركيه 30 دقيقة قبل غسل الإبطين.

الخيار : افركي ببساطة شريحة رقيقة من الخيار على الإبطين أو اعصري الخيار وضعيه على الإبطين. يمكنكِ القيام بذلك مرة أو مرتين يوميًا.

زيت اللوز: قومي بتدليك الإبطين بقطرات من زيت اللوز واتركيه فترة 5-10 دقائق، ثم اغسلي المنطقة بالماء والصابون.

عصير الطماطم: ضعي القليل من عصير الطماطم على الإبطين، تستطيعين تركه حتى الصباح قبل غسله، قوم بتكرار هذه العملية يومياً.

صودا الخبز : امزجي صودا الخبز والماء لصنع عجينة سميكة، ومن ثم استخدمي هذا المعجون للفرك تحت الإبطين ثم اغسليه واتركي المنطقة حتى تجف تماما.

قشر البرتقال : ضعي بعض قشور البرتقال في الشمس لبضعة أيام حتى تجف تماما، ثم اطحنيها على شكل مسحوق ثم اخلطيه مع ماء الورد والحليب لتحصلي على معجون سميك. افركي بلطف تحت الإبطين ثم اتركيه من 10 إلى 15 دقيقة . أخيرا اغسلي المنطقة بالماء البارد.

الألوفيرا: كل ما يلزم هنا هو لب الألوفيرا الطازج، قومي بتطبيقه على الإبطين، واتركيه 15 دقيقة، ثم اغسلي بالماء.

السكر البني وزيت الزيتون: امزجي القليل من زيت الزيتون مع السكر البني الخشن، ثم افركي منطقة الابطين جيداً بهذا المقشر، ثم اغسلي المنطقة بالماء والصابون.

الحليب: اخلطي ملعقتين من الحليب كامل الدسم مع ملعقة من الطحين وملعقة من اللبن لصنع عجينة سميكة ثم ضعيها على الإبطين وتترك لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

الخل : امزجي دقيق الأرز مع الخل لتشكيل عجينة سميكة وبعد اخذ دش ساخن ضعي العجينة على الإبطين واتركيها حتى تجف لمدة 10 إلى 15 دقيقة ، ثم اشطفي بالماء الدافئ.

خشب الصندل :اخلطي ملعقتين من مسحوق خشب الصندل وماء الورد يكفي لصنع عجينة سميكة وضعي العجينة على الإبطين واتركيها لحوالي 15 دقيقة ثم اغسلي المنطقة بالماء البارد.

قد يهمك أيضا:

خلطات طبيعية تخلصك من حبوب البشرة قبل أسبوع من زفافك

تعرفي على خلطات طبيعية تساعدكِ على ترطيب البشرة