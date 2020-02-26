جرّاحون ينجحون في إجراء أول عملية في العالم لزرع كف من شخص إلى آخر في فيتنام

هانوي - لايف ستايل
أجرى الجراحون العسكريون في مستشفى هانوي الفيتنامي أول عملية جراحية ناجحة لزرع كف من متبرع حي إلى شخص آخر.وقالت بوابة VNExpress الإلكترونية إن العملية أجريت يوم 21 يناير الماضي لشخص قطع كفه نتيجة حادث وقع عام 2016 في أحد المرافق الإنتاجية بمدينة هانوي الفيتنامية، مضيفة أن كف اليد اليسرى للمريض تكيفت تماما مع اليد الغريبة بعد مرور شهر واحد من إجراء العملية الجراحية.
وجاء في تقرير طبي أصدره المستشفى أن المتبرع هو شخص آخر آصيب بجرح في ذراعه الأيسر. وقرر الأطباء بتر يده بعد أن فشلوا في إبقائها وتعرض اليد للغنغرينا، مع العلم أن الكف لم تصب أبدا.
وأجرى الأطباء محادثات مع المريض وأفراد عائلته لاقناعهم بالتبرع بالكف.
وقال كبير الجراحين في المستشفى، نغوين تخي هوانغ، الذي تولى الإشراف على الأمر إن العملية الجراحية استغرقت 8 ساعات، وأضاف أن عملية ترافقها عادة مشاكل كثيرة، إذ أن يد الإنسان لها بنية معقدة. وفيما يتعلق بيد المريض فإن نسيج عضلاتها لم يستخدم لمدة 4 أعوام، ما اعتبر تحديا خطيرا بالنسبة للأطباء والمريض نفسه. وعلاوة على ذلك كان من الضروري اتخاذ خطوات تحول دون إصابة اليد بالغنغرينا مرة أخرى.
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