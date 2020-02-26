رجيم البروكلي لإنقاص الوزن سريعاً

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يُعد البروكلي من أفضل وأهم الخضراوات التي يحتاجها للجسم؛ نظراً لاحتوائه على العديد من الفيتامينات مثل فيتامينات A وC وB، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك والحديد والبوتاسيوم، إضافة إلى الألياف وحمض الفوليك؛ لذا يُعد البروكلي أفضل خيار للاعتماد عليه في إنقاص الوزن بشكل صحي، وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على وزن مثالي خالٍ من التكتلات الدهنية؛ فسوف نعرض عليك رجيم البروكلي بالتفاصيل.
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وجبة الإفطار:
200 غرام من البروكلي الخام أو على البخار
50 غراماً من خبز الجاودار
1 كوب لبن قليل الدسم أو كوب زبادي
وجبة الغداء:
250 مل مرق دجاج قليل الدسم «شوربة»
150 غراماً من الدجاج المسلوق أو في الفرن دون دهن
150 غراماً من البروكلي على البخار
وجبة العشاء:
250 غراماً من البروكلي الخام أو على البخار مُضافاً إليه الثوم وقليل من زيت الزيتون
2 جزر «خام أو على البخار»
في اليوم الثالث واليوم الرابع في رجيم البروكلي
وجبة الإفطار:
200 غرام من البروكلي
وفلفل واحد «خام أو مطهو على البخار» في زيت الزيتون والثوم
وجبة الغداء:
100 غرام من سمك التونة أو الدجاج المطبوخ
150 غراماً من البروكلي على البخار أو المطهي ببطء في زيت الزيتون
2 طماطم متوسطة الحجم
وجبة العشاء:
الإفطار نفسه 200 غرام من البروكلي المطبوخ اليوم
وفلفل واحد «خام أو مطهو على البخار» في زيت الزيتون والثوم
في اليوم الخامس واليوم السادس من رجيم البروكلي:
وجبة الإفطار:
100 غرام من لحم البتلو، ويُفضل الديك الرومي أو الدجاج
100 غرام من البروكلي الخام أو على البخار
كوب زبادي قليل الدسم
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وجبة الغداء:
200 غرام من البروكلي الخام أو على البخار
100 غرام من الجبن قليل الدسم
شريحة واحدة من خبز الجاودار
وجبة العشاء:
150 غراماً من اللحم البقري المطبوخ أو المخبوز دون دهون
150 غراماً من البروكلي الخام أو على البخار
رجيم البروكلي في اليومين السابع واليوم الثامن:
وجبة الإفطار:
100 غرام من البروكلي الخام أو على البخار
بيض مسلوق
وجبة الغداء:
250 مللي من مرق دجاج قليل الدسم
150 غراماً من الدجاج المسلوق أو المخبوز دون دهن
150 غراماً من البروكلي على البخار
وجبة العشاء:
250 غراماً من البروكلي الخام أو المطبوخ على البخار
كوب واحد من عصير الطماطم
رجيم البروكلي في اليوم التاسع واليوم العاشر:
وجبة الإفطار:
150 غراماً من البروكلي الخام أو المطبوخ على البخار
2 جزر «خام أو مطبوخ على البخار»
1 كوب لبن قليل الدسم أو حليب
وجبة الغداء:
150 غراماً من البروكلي الخام أو المطبوخ على البخار
150 غراماً من السمك أو الدجاج «المطبوخ أو المخبوز، مع قليل من زيت الزيتون» + شريحة واحدة من خبز الجاودار
وجبة العشاء:
200 غرام من البروكلي الخام أو المطبوخ على البخار
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