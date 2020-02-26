إليك أفضل خلطات لترطيب البشرة الجافة للعروس

البشرة الجافة تُعتبر من الأنواع الحساسة التي تتعرض للكثير من المشاكل، بسبب قلة إفراز الغدّة للزيوت. لهذا العروس صاحبة هذا النوع من البشرة، عليها العناية قبل الزفاف بمدة كبيرة قد تصل إلى الشهر، باعتماد خلطات تعمل على ترطيب وجهها، بخاصة في الشتاء الذي معه تزداد المشاكل، بسبب انخفاض درجات الحرارة الذي يزيد من الحكّة واحمرار الجلد، والحساسية.

وصفة زيت الزيتون والزبادي

- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- حبة موزة مهروسة

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتكِ، واتركي الخليط يجفّ على بشرتكِ لمدة نصف ساعة تقريبًا.

أزيلي الخليط بلطف بالماء الفاتر، وتجنّبي تمامًا استخدام الماء الساخن في الشتاء.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا، إذ تحتوي الزبادي على مرطبات طبيعية وبروتينات تغذي بشرتكِ الجافة، بينما يعمل زيت الزيتون على تنعيم البشرة وتلطيفها، أما الموز فهو مصدر الكالسيوم والبوتاسيوم الذي يمنع ظهور التجاعيد، ويجنّبكِ الجفاف.

وصفة الحليب مع الشوفان

- 3 ملاعق كبيرة حليب

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- 1 ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

- 1 ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة صغيرة ماء ورد

ضعي المكونات بوعاء عميق، واخلطيها جيدًا حتى تصبح كالعجين.

وزعيها على بشرتكِ واتركيها لمدة نصف ساعة. اشطفي وجهكِ بالماء البارد.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا، فهو يحتوي على مرطبات طبيعية كماء الورد والحليب، أما زيت اللوز فيعمل على تغذية البشرة، وترك ملمس ناعم عليها، والشوفان يخلّصكِ من الأوساخ والجراثيم العالقة.

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