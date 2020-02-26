شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. زيادة الوزن تسرع انخفاض وظيفة الرئة فى مرحلة البلوغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنخفض وظيفة الرئة بشكل طبيعي على مدار عمر الإنسان، ومع ذلك ، فإن هذا الانخفاض أكثر حدة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة في الوزن معتدلة أو عالية، حسبما ذكرت دراسة جديدة قادها معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal) ، والتي حللت تأثير التغيرات في الوزن على الصحة التنفسية على مدى 20 عامًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استندت الدراسة ، التي نشرت في مجلة Thorax ، إلى بيانات تم جمعها من 3700 مشارك يعيشون في بلدان مختلفة في أوروبا وأستراليا وتم تجنيدهم بين سن 20 و 44 عامًا.

وخضع المشاركون عدة مرات لقياسات الوزن ووظائف الرئة - عن طريق قياس التنفس - بين عامي 1991 و 2014، وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة أظهرت أن زيادة الوزن مرتبطة بانخفاض وظيفة الرئة ، إلا أن دراستنا هي أول دراسة لتحليل هذه العينة السكانية المتنوعة.

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ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، يعانون جميعًا من انخفاض في وظائف الرئة عند زيادة الوزن.

وبالمقابل ، ساعد فقدان الوزن على تخفيف انخفاض وظيفة الرئة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وعلاوة على ذلك ، أظهر الأشخاص الذين حافظوا على انخفاض وزنهم طوال فترة البلوغ انخفاضًا في مشاكل الصحة التنفسية.