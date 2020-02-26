فائدة الفوار للحامل – فيتامينC

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - يحتوي الفوار على كمية كبيرة من فيتامين c، وغالباً ما تتناوله الحامل ومن يعانون من نقص فيتامين c في الجسم، والميزة الأساسية لتناول الحامل للفوار، هي: تعزيز عملية امتصاص الحديد الموجود في جسم الحامل.الدكتور عبد الحميد السبيلى استشارى امراض النساء والتوليد، يعطينا معلومات تفصيلية عن فوائد هذا الفيتامين. أقراص فيتامين "c" الفوارة: هو مكمل غذائي على شكل أقراص فوارة، موجود في الفاكهة الحمضية مثل: اليوسفي والبرتقال والجريب فروت والليمون، وهو يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة، وينشط الدورة الدموية للحامل، ومضاد للأكسدة ويحمي من هشاشة العظام، استشارة الطبيب واجبة لتحديد الجرعة المناسبة.

يفضل استخدام هذا الفوار يومياً مدة 100 يوم ولا يزيد؛ حيث يتخلص الجسم منه عن طريق البول، ومكونات الفوار: أحماض أمينية تساعد الجسم على القيام بوظائفه المختلفة، كما يمد الجسم ببعض المواد السكرية التي تعطي طعماً مقبولاً وخصوصاً للأطفال. Advertisements كما يضم الفوار بعض البروتينات، بعض النكهات المميزة التي تكون عادة بطعم الفواكه: برتقال، فراولة وألوان طبيعية، كما يحمل فوائد لبشرة الحامل؛ حيث يقاوم ظهور علامات التقدم في السن - الشيخوخة - ويقاوم أيضاً تجعيد الوجه وترهلات الجلد.

يخلص البشرة من البقع الداكنة التي تنتشر في جسم الحامل، ويعالج الالتهابات الجلدية المختلفة، كما يسرع عملية التئام الجروح، ويحفز الجسم على إنتاج الكولاجين في البشرة، وبالتالي إصلاحها، يرطب البشرة ويحارب جفافها، ويفتح لونها، وينظفها من الشوائب. كما يعمل الفوار على حماية شعر الحامل وترطيبه ومنع تقصفه وتساقطه، وتقوية جذوره وزيادة نموه وكثافته، إضافة إلى: نمو الجهاز العظمي والأسنان والأظافر، وعلاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي، مع وقاية للزكام والأنفلونزا ونزلات البرد، وبعض حالات السعال الشديد.

وتناول الفوار في فترة الحمل، يقلل من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية، ويقلل من نسبة الكولسترول الضار في الدم، والمحافظة على مستوياته الطبيعية التي يحتاجها جسم الحامل، والأهم أنه يقاوم نمو الخلايا السرطانية في الجسم، ويقوي جهاز المناعة لدى الحامل. حبة الفوار تمنع حدوث بعض مشكلات القلب والشرايين، مثل: تصلب الشرايين والأوعية الدموية والذبحة الصدرية، كما أنها تحمي جسم الحامل من تأثيرات السموم الخارجية، مثل: آثار التدخين والمبيدات الحشرية، وبعض الإشعاعات التي تضر الجسم.

كما أن تناول الحامل للفوار يخفض ضغط الدم المرتفع في الجسم، ويحافظ على نسبة ثابتة من السكر في الدم، وهو مسئول عن عمل العديد من العمليات الحيوية الأساسية داخل الجسم، ونقصه يسبب بعض الاضطرابات الصحية والمشكلات.

ولكن له مضاره! على كل حامل أن تدرك أن تناول أقرص الفوار بشكل عشوائي يؤدي إلى الحساسية، والتهاب البشرة وحكة جلدية، وهناك احتمال أن يشكل حصوات بالكلى وبعض الصداع والإسهال، مع آلام والتهابات في المعدة.

كما أنه يسبب الغثيان المستمر والقيء، وعلى الحامل التوقف فوراً عن تناول الفوار إذا شعرت بتشنجات وزادت الغازات والشعور بالانتفاخ.

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