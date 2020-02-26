علاج حرقة المعدة للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - تعد مشكلة حرقة المعدة من المشاكل الصحية المزعجة التي تواجه الحامل في الثلثين الأخيرين من الحمل وقد تعزو السبب لزيادة حجم الجنين فيما تروج الجدات والأمهات السابقات في الخبرة بأن السبب هو شعر الجنين!! ولكن الأسباب لذلك مختلفة ويشرحها الدكتور لبيب عبد المغني، اختصاصي النساء والولادة... ما هي حرقة المعدة؟ حرقة المعدة تصيب الأشخاص العاديين وليس الحوامل فقط.

تحدث حرقة المعدة بسبب التغيرات الهرمونية التي تمر بها الحامل.

ارتخاء العضلة التي تفصل بين المريء والمعدة تؤدي لمرور الطعام بطريقة عكسية من أسفل لأعلى مما يؤدي لارتداد أحماض المعدة معها وتؤدي للشعور بالحرقة.

تزداد حرقة المعدة مع كبر حجم البطن وتقدم أشهر الحمل بسبب تضخم الرحم فيضغط الرحم على المعدة مما يؤدي إلى رجوع الطعام. أعراض تصاحب ارتداد أحماض المعدة الشعور الدائم بالامتلاء وعدم الرغبة بالطعام مما يؤثر على نمو الجنين.

الشعور بالانتفاخ وهو من الأمور المزعجة. Advertisements وتشعر الحامل بحالة من التعب والاعياء نتيجة لارتداد الحمض ومذاقه السيء مما يعكر مزاجها أيضاَ.

تشعر الحامل بالرغبة في القيء على الدوام وهو شعور مؤلم ومزعج.

وتشعر الحامل بالتجشؤ باستمرار وقد يؤدي ذلك لشعورها بالحرج. علاج حرقة المعدة عند الحامل يجب على الحامل اتباع النصائح التالية لكي تخفف من الأعراض التي لا يوجد لا علاجاَ قطعياَ: تناول الطعام على شكل وجبات صغيرة وليس دفعة واحدة.

أن تقوم الحامل بمضغ الطعام جيداً والأكل بتمهل لكي لا تبتلع الهواء.

تفيد العلكة في تخفيف الحموضة والحرقة لأن العلك يزيد من إفراز اللعاب وينشط الغدد اللعابية مما يقلل من الحموضة. البعد عن الأطعمة الحريفة والكثيرة التوابل وكذلك المشروبات الغازية، ويفضل أن تقلل من الكافيين في الشاي والقهوة والنيسكافيه والكابتشينو وغيرها من المشروبات.

التقليل من الأطعمة الدهنية والسكرية مثل الأطعمة الجاهزة والشوكولاتة الدسمة والبيضاء. عدم تناول الطعام ثم النوم لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الشعور بالحرقة.

النوم على مخدة بزاوية مائلة ومرتفعة قليلاَ.

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