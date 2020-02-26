أسماء بنات تبدأ بحرف القاف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - حرف القاف من الأحرف الفخمة عند نطقها ولذلك يمكنك اختيار اسمٍ لمولودتك يبدأ به من مجموعة الأسماء التالية... أسماء بنات قزحيا: المرأة التي تهتم بجمالها وزينتها.

قمراء: الليلة البيضاء التي يظهر فيها القمر الكامل ويعني المرأة الجميلة. قطوف: ما يقطف من الفواكه والثمرات.

قنوت: المرأة المتواضعة التي تحرص على عبادة الله. قدسية: المرأة التي تتقرب إلى الله.

قطرات الندى: المرأة التي تحب الناس ووجهها يمتلئ بشاشة. Advertisements قدا: القرب والسرعة.

قرة: ما يرضي ويسر. قهرمانة: ويعني مدبرة البيت.

قتادة: شجرة صلبة لها شوك كالإبر. قسمت: يعني القسمة والنصيب.

قصواء: وهو مؤنث الأبعد. قلوب: جمع قلب وهو الفؤاد.

قبساء: وهي من كلمة قبس وهي شعلة النار.

قطام: هو الصقر. قادرية: هي ذات القدرة.

قريرة: هانئة البال.

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