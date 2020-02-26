ميلانيا ترامب تشارك بـ"حصة السعادة" بمدرسة في مدينة نيودلهي

شاركت ميلانيا ترامب، في فصل السعادة بمدرسة في مدينة نيودلهي، (الثلاثاء)، في الوقت الذي كان يجري فيه زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في العاصمة الهندية.كانت حكومة نيودلهي قد أقرت منهج السعادة في جميع المدارس الحكومية، في يوليو (تموز) 2018.

ويركز المنهج على التأمل والتعاليم الأخلاقية والتدريبات الذهنية والأنشطة مثل رواية القصص والفن، بالإضافة إلى الحديث عن البطولة، وذلك بهدف أن يتعلم الطلاب كيف يكونوا أفراداً صالحين. وقد زارت ميلانيا مدرسة حكومية للفتيات في جنوب دلهي.

وحضرت ميلانيا، التي ارتدت فستاناً باللون الأبيض وبه نقشات وردية، جلسة تفاعلية، وجلست على كرسي أخضر صغير وتحاورت مع المدرسين والطلاب أثناء قيامهم بالرسم والتلوين. وشاهدت ميلانيا عروضاً للرقص الهندي التقليدي وممارسة اليوغا.

وقالت ميلانيا للطلاب: «لا أستطيع أن أفكر في طريقة أفضل لكي نبدأ يومنا».يشار إلى أنه يجري تدريس منهج السعادة لمدة 45 دقيقة في مدارس دلهي يومياً، حيث تبدأ الحصة بالتأمل لمدة خمس دقائق تتبعها أنشطة.

وكتب رئيس وزراء دلهي أرفيند كيغريوال، تغريدة قال فيها «يوم رائع لمدرسينا وطلابنا ومواطني دلهي». وأضاف: «لقرون، علمت الهند الروحانية للعالم. أنا سعيد أن ميلانيا ترامب سوف تنقل معها رسالة السعادة من مدارسنا».

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