شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا لتصريح الدفن.. مرضان أصاب مبارك قبل وفاته.. رفرفة أذنية بالقلب وقصور الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قصور مزمن في الكلى ورفرفة أذينية في القلب".. هذا ما كتبه طبيب الصحة في وثيقة الدفن التي كتبت أسباب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ليغلق دفتر حياته بعد 91 عاماً قضاها في خدمة وطنه وأهله.

سطور النهاية فى حياة الرئيس الأسبق مبارك كتبها مرض الرفرفة الأذينية في القلب وقصور الكلى، فهما هذان المرضان الذين كانا السبب الرئيسى في الوفاة، على الرغم من أن مبارك قد أصيب بالعديد من الأمراض على مدار السنوات الماضية.

1- مرض الرفرفة الأذينية في القلب سبب وفاة مبارك

سبب وفاة مبارك كان مرض الرفرفة الأذينية، ووفقاً لموقع "medicinenet" فإنه عبارة عن عدم انتظام ضربات القلب، وهو ثاني أكثر حالات عدم انتظام ضربات القلب شيوعًا بعد الرجفان الأذيني هو الأكثر شيوعًا.

على الرغم من أن موجات الرفرفة عادةً ما تكون منتظمة وتظهر في شكل موجات منشار مسنن في مخطط تخطيط القلب، وهذه هي الرفرفة الأذينية النموذجية؛ لكن في بعض الأحيان يمكن أن تصبح الموجات غير منتظمة وتشبه عدم انتظام ضربات القلب.

أعراض الرفرفة الأذينية

على الرغم من قلة عدد الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، إلا أن الأعراض الشائعة قد تشمل:

- الخفقان.

- الإعياء والتعب.

- ضيق في التنفس (خفيف عادة).

- الدوار.

- رؤية ضبابية.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ولكنها أكثر خطورة من عدم انتظام ضربات القلب هذا ألم الصدر وضيق التنفس الشديد والإغماء.

2- مرض قصور الكلى من أسباب وفاة مبارك

ووفقاً لموقع kidneyfund فإن قصور الكلى، وهو المرحلة النهائية لمرض الكلى المزمن، وهذا يعني أنها توقفت عن العمل بشكل بما يكفي لك للبقاء على قيد الحياة دون غسيل أو زرع كلى.

ما الذي يسبب قصور الكلى

في معظم الحالات، يكون الفشل الكلوي ناجماً عن مشاكل صحية أخرى تسببت في ضرر دائم لكليتك، فعندما يحدث تلف بالكلى، فقد لا تعمل جيدًا كما يجب، إذا استمر الضرر الذي لحق بكليتيك وأصبحت أقل قدرة على القيام بعملهما ، فأنت تعاني من مرض مزمن في الكلى، وتشمل أسباب قصور الكلى :

- مرض السكري هو السبب الأكثر شيوعا لقصور الكلى.

- ارتفاع ضغط الدم هو السبب الثاني.

- أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض الذئبة واعتلال الكلى ايضا.

- الأمراض الوراثية مثل مرض الكلى المتعدد الكيسات.

- متلازمة الكلوية.

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-مشاكل المسالك البولية.

في بعض الأحيان يمكن أن تتوقف الكليتان عن العمل فجأة (خلال يومين)، ويسمى هذا النوع من الفشل الكلوي إصابة الكلية الحادة أو الفشل الكلوي الحاد، والأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد تشمل:

- نوبة قلبية.

- عدم تدفق الدم إلى الكليتين

-مشاكل المسالك البولية

أعراض الفشل الكلوي

-تشنجات العضلات

-استفراغ وغثيان

- عدم الشعور بالجوع

-تورم في قدميك والكاحلين

-الكثير من البول (بول) أو لا يكفي البول

-مشكلة في التنفس.

-مشكلة في النوم

إذا توقفت الكلية عن العمل فجأة (الفشل الكلوي الحاد) ، فقد يتلاحظ واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

-ألم في البطن.

-ألم في الظهر.

-إسهال.

-حمى.

-نزيف في الأنف.

-طفح جلدي.

-قيء.