شكرا لقرائتكم خبر عن مرض أصاب مبارك قبل وفاته.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الاثنى عشر النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار خبر إعلان طبيب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن مبارك كان يعانى من سرطان الاثنى عشر قبل وفاته، الكثير من التساؤلات عن هذا النوع من السرطان خاصة انه غير شائع لدى الكثير مثل سرطان المعدة والأمعاء.

وفقا لتقرير موقع "healthline" الطبى نعرض كا ما يخص سرطان الاثنى عشر :

ما هو الاثنى عشر

الاثني عشر هو أول وأقصر جزء من الأمعاء الدقيقة، ويقع بين المعدة والأمعاء الدقيقة، ويتشكل الاثني عشر مثل حدوة حصان ويتلقى الطعام المهضوم جزئيا من المعدة.

يلعب هذا الجهاز دورًا رئيسيًا في العملية الهضمية، حيث يتم إفراز مواد كيميائية والصفراء في الاثني عشر، للمساعدة في هضم الطعام الذي ينتقل من المعدة، وهنا تبدأ الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى في الامتصاص داخل الجسم.

سرطان الاثنى عشر

على الرغم من أنه نوع نادر من السرطان، إلا أنه يمكن أن يؤثر سرطان الاثني عشر على العملية الهضمية ويمنع الجسم من امتصاص المعادن اللازمة لتعمل بشكل صحيح.

أعراض سرطان الاثني عشر

سرطان الاثني عشر هو شكل نادر من السرطان في الجهاز الهضمي، فعندما تبدأ الخلايا السرطانية في التكوّن في الاثني عشر ، يمكن للأورام منع الطعام من المرور عبر الجهاز الهضمي.

عندما يتعذر على الطعام المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو عندما يتعذر على الجسم امتصاص الفيتامينات الضرورية ، فقد تواجه عددًا من الأعراض:

التشنج في البطن.

غثيان.

الإمساك.

قيء.

ارتجاع حمض المعدة.

فقدان الوزن.

براز دموي.

في معظم الحالات ، تظهر أعراض سرطان الاثني عشر في المراحل اللاحقة من المرض بمجرد أن يصبح الورم كبيرًا بدرجة كافية لمنع مرور الطعام، عند هذه النقطة ، قد تلاحظ كتلة في البطن .

Advertisements

مراحل سرطان الاثنى عشر

يمكن أن يكون تشخيص سرطان الاثني عشر صعباً، لأن الأعراض تحدث في المراحل اللاحقة من المرض.وهذا يصعب عمليه علاجه، ويمكن تشخيص سرطان الاثني عشر في ٥ مراحل مختلفة:

المرحلة 0 : تتشكل خلايا السرطان في جدران الجهاز الهضمى.

المرحلة 1 : تقع الخلايا السرطانية فقط في الاثني عشر ولم تنتشر إلى الغدد الليمفاوية.

المرحلة 2 : نمو السرطان من خلال طبقات الأمعاء إلى الأنسجة الضامة والعضلات والغدد الليمفاوية.

المرحلة 3 : انتشار الخلايا السرطانية إلى الأعضاء المجاورة أو أجزاء أخرى من الأمعاء الدقيقة.

المرحلة 4 : انتشار السرطان في جميع أنحاء البطن أو العظام أو الأعضاء البعيدة مثل الرئتين أو الكبد أو البنكرياس.

علاج سرطان الاثني عشر

يعتمد علاج هذا السرطان النادر بشكل كبير على المرحلة التي تم تشخيصها بها، ومع ذلك ، فإن خيار العلاج الأكثر شيوعًا وفعالية هو الجراحة بمفردها أو مصحوبة بعلاج كيميائي أو إشعاع أو كليهما.

سيحاول الأطباء إزالة الأورام في الاثني عشر للسماح بمرور الطعام من المعدة، أو يكون الخيار الجراحي الآخر إجراء عملية ، لإزالة الاثنى عشر ، والمرارة ، وجزء من البنكرياس.

بديل العملية جراحية هو العلاج الكيميائي لتدمير الخلايا السرطانية الخبيثة.