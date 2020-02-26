شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 80239 فى العالم و4 دول جديدة تنضم لقائمة الفيروس القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منظمة الصحة العالمية وضع فيروس كورونا بالأرقام، حيث بلغت الحالات الإجمالية والجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، عالميا80239 حالة مؤكدة 908 حالات جديدة، وفى الصين 77780 حالة مؤكدة و518 حالة جديدة، و2666 حالة وفاة (71 حالة جديدة).

في خارج الصين، 2459 حالة مصابة، و390 حالة جديدة، كما تم دخول الفيروس لـ33 دولة منهم 4 دول جديدة وهى (أفغانستان ، البحرين ، العراق، عمان) تم حدوث 34 حالة وفاة و11 حالة جديدة.

منظمة الصحة العالمية تقيم وضع الدول والمخاطر..

في الصين الوضع عالى جدا، وعلى المستوى الإقليمي عالى، والمستوى مرتفع.



ترامب يهدىء الشعب الامريكى من فيروس كورونا

وعلى صعيد آخر، ووفقا لما ذكره موقع CNN الاخبارى، إنه في حين أن الرئيس دونالد ترامب يطمئن الأمة بأن الفيروس سيتم القضاء عليه، وأنه "تحت السيطرة،" خبراء الحكومة يرسمون صورة أكثر وضوحا بكثير، فقد حذر خبير كبير بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الامريكى، (CDC)، أن الفيروس يمكن أن يؤدي إلى اضطراب شديد في الحياة الأمريكية، وطلب من الناس الاستعداد الآن.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية سان فرانسيسكو حالة الطوارئ للتحضير لاحتمال وصول الفيروس.

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وشكك البعض في قدرة الحكومة على مراقبة تفشي المرض بعد أن تبين أن 12 من مختبرات الصحة الحكومية والمحلية فقط، يمكنها اختبار فيروس كورونا الجديد.

وأشار موقع" CNN" الإخباري إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية حتى الآن هى 57 حالة مسجلة، بما في ذلك 40 راكبًا كانوا على متن سفينة دايموند برنسس في اليابان، و3 أشخاص تم نقلهم من الصين و 14مريضًا آخر.

حتى الآن، يبدو أن المصالح السياسية لترامب قد دفعت الرئيس إلى السعي لتقليل تهديد الفيروس إلى الحد الأدنى وفرص تطوره إلى وباء على الأراضي الأمريكية.

لكن التطورات سريعة الحركة تعني أن ترامب ينظر وراء منحنى التهديد المتزايد للولايات المتحدة، وهو موقف خطير بالنسبة لرئيس يسعى إلى ولاية ثانية. يحذر الديمقراطيون، الذين يبحثون على ما يبدو عن نقاط الضعف، من أن إدارته نائمة مع تصاعد الوباء المحتمل.