شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الممكن أن تعالج التمارين قصر النظر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصر النظر يحدث عندما تطول العين من الأمام إلى الخلف ، ويؤدي ذلك إلى ضعف الرؤية للصور التي يجب أن تتشكل على شبكية العين الحساسة للضوء والتي تتشكل أمام شبكية العين.

وأولئك الذين يعانون من قصر النظر لديهم رؤية جيدة بالقرب من القراءة أو استخدام الكمبيوتر ولكن لا يمكنهم رؤية مسافات طويلة مثل علامات الطرق، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "OrganicFacts".

علاج قصر النظر علاج قصر النظر قصر النظر يمكن تصحيحه مؤقتا مع النظارات، ومع ذلك ، على المدى الطويل ، فقد لوحظ أثناء تقدمه ، يجب مواجهة قصر النظر بنظارات أو عدسات طبية أقوى بكثير. Advertisements

دعونا نلقي نظرة على بعض من أفضل العلاجات المنزلية التي تصحح بشكل طبيعي قصر النظر ويمكن أن تمنع المزيد من التدهور في العين.



العلاجات المنزلية لقصر النظرفيما يلي بعض العلاجات المنزلية لقصر النظر التي يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية: تمارين العين العلاجات المنزلية لقصر النظرفيما يلي بعض العلاجات المنزلية لقصر النظر التي يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية: تمارين العين وفقًا للأبحاث ، فإن تمارين العين لها تأثير على حالات قصر النظر ، ولهذا السبب يوصي أطباء العيون دائمًا بتمارين العين إلى جانب النظارات الطبية والوصفات الطبية، حيث تعد اليوغا مصدرًا آخر لتمارين العين. تمارين التنفسيمكن أيضًا إجراء تمارين التنفس كعلاج منزلي لقصر النظر، حيث تغمض عينيك واستنشق من خلال أنفك والزفير من فمك بطريقة ثابتة ومستمرة لأكثر من ثلاث دقائق. أخذ استراحاتتتطلب القراءة المستمرة ومشاهدة التلفزيون والعمل على جهاز كمبيوتر لساعات طويلة أن تركز أعيننا على مسافات قصيرة وبالتالي يمكن أن تزيد من قصر النظر. تمارين التنفسيمكن أيضًا إجراء تمارين التنفس كعلاج منزلي لقصر النظر، حيث تغمض عينيك واستنشق من خلال أنفك والزفير من فمك بطريقة ثابتة ومستمرة لأكثر من ثلاث دقائق. أخذ استراحاتتتطلب القراءة المستمرة ومشاهدة التلفزيون والعمل على جهاز كمبيوتر لساعات طويلة أن تركز أعيننا على مسافات قصيرة وبالتالي يمكن أن تزيد من قصر النظر.

ولتقليل شدة أو ظهور قصر النظر ، يجب على المرء أن يأخذ فترات راحة منتظمة من القراءة المستمرة ومشاهدة التلفزيون أو العمل على الكمبيوتر.