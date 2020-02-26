تعرف على خطورة الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية

الأربعاء 26 فبراير 2020

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من خطورة الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على صحة العين.



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وأوضحت الرابطة أن التعرض المفرط للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف "بالتنكس البقعي المرتبط بالسن"، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر. كما أن التعرض المفرط للضوء الأزرق يؤدي إلى اضطرابات النوم؛ نظرا لأنه يتسبب في تثبيط هرمون "الميلاتونين" اللازم للنوم.

ولمواجهة هذه المخاطر ينبغي ترشيد استخدام الأجهزة الإلكترونية، مع مراعاة استخدام "الوضع الليلي"، الذي تتيحه هذه الأجهزة لحماية العين. ومن الممكن أيضا ارتداء نظارات طبية مزودة بفلتر للضوء الأزرق.