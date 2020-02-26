ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بالصين

الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 78 ألفا.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء إنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص.

وأضافت أن الغالبية الساحقة من المصابين (401) يقطنون في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد والتي سجّلت فيها كلّ الوفيات الجديدة بدون استثناء.

وأوضحت اللجنة أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين إلى أكثر من 78 ألف شخص.

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من جهة أخرى، فرضت السلطات الصينية حجراً صحياً على ركاب طائرة آتية من سيؤول عددهم 94 شخصاً، بعدما تبيّن أنّ ثلاثة منهم حرارة أجسامهم مرتفعة، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.

وقالت شبكة "سي سي تي في" إنّه بهبوط الطائرة في المطار صعد على متنها موظفون من الجمارك لفحص الركاب وتبيان ما إذا كان أيّ منهم لديه عوارض الإصابة بمرض كوفيد-19، أم لا، وهو ما ظهر على 3 ركاب، جميعهم صينيون، فتقرّر فرض حجر صحي على كل من كان على متن الطائرة.

وكانت الصين قد سجلت، الثلاثاء، 71 وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 2663.

وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات المؤكدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا إلى 2705، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 80 ألفاً و277 حالة، بينما تعافى 27 ألفا و471 شخصا.