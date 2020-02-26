شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الطحال أهمها فقدان الوزن غير المبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطور سرطان الطحال عادةً عندما ينتشر السرطان في جزء آخر من الجسم، وغالبًا ما يكون سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم إلى هذا العضو.

ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي “MedicalNewsToday”، يقع الطحال تحت القفص الصدري على الجانب الأيسر من الجسم، وهو جزء من الجهاز اللمفاوي ويلعب دورًا في مساعدة الجسم على مكافحة المرض، وهذا الدور يعني أنه يمكن أيضًا اعتباره جزءًا من الجهاز المناعي.

الطحال يؤدي الوظائف التالية للجسم:

تصفية الدم

إزالة خلايا الدم القديمة أو غير الطبيعية أو التالفة

تخزين خلايا الدم

مكافحة العدوى

إرسال الدم إلى الكبد

من الممكن أيضًا العيش بدون طحال، رغم أنه عضو مهم للغاية.

ويمكن للأطباء إزالة الطحال بسبب الإصابة أو الأمراض، بما في ذلك السرطان، وعندما يحدث هذا، لا تتغير حياة شخص ما بشكل كبير، ولكنها قد تصبح أكثر عرضة للعدوى وتحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

أسباب سرطان الطحال

الطحال هو عضو يقوم بتصفية الدم وتخزينه، والسرطان الذي يبدأ أولاً في الطحال هو أمر نادر الحدوث.

ويعتقد الباحثون أن هذا يحدث في أقل من 2% من جميع الأورام اللمفاوية، ويسمى شكل من أشكال السرطان الذي يحدث في الطحال سرطان الغدد الليمفاوية في المنطقة الهامشية الطحال أوSMZL .

نظرًا لأن معظم أنواع السرطان التي تصيب الطحال هي سرطانات تنتشر من مكان آخر، فإن فهم أسباب سرطان الطحال يعني النظر إلى أسباب هذه الأمراض الأخرى.

معظم أنواع السرطان التي تبدأ في الطحال هي نوع من سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم. في معظم الأحيان ، لا يمكن إيجاد سبب محدد للورم الليمفاوى.

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مع ذلك حدد الباحثون عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية، بما في ذلك:

كبار السن

كونه ذكر

وجود قريب مع سرطان الغدد الليمفاوية

وجود مضاعفات الحصانة

التعرض للعدوى

الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان الطحال هي:

الطحال المتضخم، والذي قد يصبح ضعف حجمه الطبيعي

ألم في البطن، وعادة في الزاوية اليسرى العليا

ضعف

فقدان الوزن غير المبررة

إعياء

حمى

تعرق ليلي

مستويات عالية من الخلايا الليمفاوية في الدم

ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أن الطحال المتضخم لا يعني بالضرورة أن الفرد مصاب بسرطان الطحال.