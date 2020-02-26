ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في الكويت إلى 11 حالة

ارتفاع عدد المصابين بـكورونا في الكويت إلى 11 حالة

الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 11 حالة بعد تسجيل إصابتين جديدتين.



وقالت الوزراة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين ضمن المسافرين القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي".

وأوضحت أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

Advertisements

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وسجَّلت الصين، الثلاثاء، 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس القاتل ليرتفع الإجمالي إلى 2663 حالة في أنحاء البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 508 إصابات جديدة بالفيروس، ما يمثل انخفاضاً في عدد الإصابات اليومية منذ انتشار الفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 77658 حالة.