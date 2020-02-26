شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات "كورونا" في إيطاليا إلى 10 والان مع التفاصيل

ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 10 الأربعاء 26 فبراير 2020 توفي 3 أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد في شمال إيطاليا، الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلد الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا إلى 10.

وقال أنجيلو بوريلي رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إن الـ3 في الثمانينات من العمر، وهم من لومباردي، أكثر المناطق تضرراً بالفيروس في إيطاليا. وأضاف "بوريلي" أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبيتهم في شمال البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات "كورونا" في إيطاليا إلى 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.